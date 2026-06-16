Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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16.06.2026 08:39:22
Europe's energy problem isn't green power — it's storage
Solar and wind produce lots of energy — but not always at the right time. More battery storage could help Europe to stabilize prices and replace polluting fossil fuel energy, but roadblocks remain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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