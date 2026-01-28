Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
28.01.2026 08:26:00
Exchange Online: Microsoft aktualisiert Zeitplan für SMTP Auth Basic-Ende
Für diverse Protokolle hat Microsoft in Exchange Online Basic Authentication bereits rausgeworfen. Für SMTP verschiebt sich der Zeitplan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
