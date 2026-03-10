Microsoft Aktie
|352,35EUR
|0,90EUR
|0,26%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
10.03.2026 07:29:43
Microsoft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung neuer Produkte des Software-Herstellers sei zu begrüßen, schrieb Raimo Lenschow am Montagabend. Denn sie harmonisiere eine fragmentierte Software-Landschaft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 600,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 409,41
|
Abst. Kursziel*:
46,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 409,41
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,55%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
09.03.26
|Microsoft adds Anthropic AI models to its Copilot workplace tools (Financial Times)
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|TeamViewer-Aktie im Aufwind: Erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Middle East war strengthens case for renewables, says Microsoft energy chief (Financial Times)
|
06.03.26
|Middle East war strengthens case for renewables, says Microsoft energy chief (Financial Times)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|352,35
|0,26%
