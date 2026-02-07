Microsoft Aktie

339,50EUR 5,65EUR 1,69%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 22:34:19

Microsoft Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse von jüngsten Cloud-Entwicklungen bei Amazon und dem Google-Mutterkonzern Alphabet. Er glaubt, dass signifikant gestiegene Investitionsausgaben die Debatte über Tempo und Umfang des KI-Ausbaus neu entfachen. Dies werfe Fragen auch mit Blick auf den Softwarekonzern auf./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 393,67 		Abst. Kursziel*:
52,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 401,14 		Abst. Kursziel aktuell:
49,57%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 339,50 1,69% Microsoft Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
06.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
06.02.26 Raiffeisen add Baader Bank
06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Linde Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Amazon Buy UBS AG
06.02.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Michelin Outperform Bernstein Research
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
06.02.26 tonies Buy Warburg Research
06.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
06.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Overweight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 BBVA Buy UBS AG
06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
06.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.02.26 BMW Neutral UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Stellantis Buy UBS AG
06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen