LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse von jüngsten Cloud-Entwicklungen bei Amazon und dem Google-Mutterkonzern Alphabet. Er glaubt, dass signifikant gestiegene Investitionsausgaben die Debatte über Tempo und Umfang des KI-Ausbaus neu entfachen. Dies werfe Fragen auch mit Blick auf den Softwarekonzern auf./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:02 / GMT



