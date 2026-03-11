Microsoft Aktie

349,85EUR 1,05EUR 0,30%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

11.03.2026 07:27:09

Microsoft Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem KI-zentrierten Lizenzplan M365 E7 beschleunige der Software-Entwickler KI auf der Anwendungsebene. Das schrieb Rishi Jaluria in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 405,76 		Abst. Kursziel*:
57,73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 405,76 		Abst. Kursziel aktuell:
57,73%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

