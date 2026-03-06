Microsoft Aktie

353,60EUR -0,05EUR -0,01%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

06.03.2026 15:19:13

Microsoft Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit dem IR-Leiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Er bleibe optimistisch für den Techkonzern, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz erweitere den adressierbaren Markt für Microsoft 365. Außerdem lägen die KI-Margen weiter über den Cloud-Margen in einer vergleichbaren Phase und obendrein verwies er auf die Infrastruktur-Monetarisierung./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 410,57 		Abst. Kursziel*:
64,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 410,81 		Abst. Kursziel aktuell:
64,31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

