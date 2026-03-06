Microsoft Aktie
|353,60EUR
|-0,05EUR
|-0,01%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit dem IR-Leiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Er bleibe optimistisch für den Techkonzern, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz erweitere den adressierbaren Markt für Microsoft 365. Außerdem lägen die KI-Margen weiter über den Cloud-Margen in einer vergleichbaren Phase und obendrein verwies er auf die Infrastruktur-Monetarisierung./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 410,57
|
Abst. Kursziel*:
64,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 410,81
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
