KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.07.2026 16:35:00
Explodierende KI-Kosten: Konzerne sperren Zugänge oder raten zu älteren Modellen
Noch vor wenigen Monaten drängten einige Konzerne ihre Angestellten dazu, so viel wie möglich von KI-Modellen erledigen zu lassen. Nun folgt die Kehrtwende.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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