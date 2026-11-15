EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
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15.11.2026 03:53:22
EZCORP: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, EZCORP (NASDAQ:EZPW) announced record full-year revenue of $1.7 billion. Organic loan growth and store additions expand the company's core earning assets. Three takeaways from the call highlight how management is building long-term shareholder value.
Consumer financial pressure continues to boost short-term borrowing, helping pawn loan outstanding--the balance of active collateralized loans generating fee income--grow 13% on a same-store basis in the U.S. for three consecutive quarters. That steady borrowing activity expands the company's recurring revenue base without relying on volatile gold prices.
Management is deploying artificial intelligence (AI), software algorithms that optimize loan values, alongside store training to price items accurately and sell inventory faster. That pricing discipline expanded merchandise sales gross margin to 37%, showing that operational efficiency drives profit gains.
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