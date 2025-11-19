DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 15:00:14

FDA Clears Dexcom Smart Basal, First CGM-Integrated Basal Insulin Dosing Optimizer

(RTTNews) - DexCom, Inc. (DXCM) on Wednesday announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has cleared Dexcom Smart Basal, the first and only continuous glucose monitor (CGM)-integrated basal insulin dosing optimizer designed for adults with Type 2 diabetes using glargine U-100 long-acting insulin therapy.

The system uses data from the Dexcom G7 sensor and logged insulin doses to provide daily personalized recommendations for adjusting long-acting insulin, under the guidance of a healthcare provider. Dexcom Smart Basal will be available as part of the Dexcom G7 15-Day experience shortly after its U.S. launch.

"Dexcom Smart Basal is designed to remove barriers to insulin initiation-giving healthcare providers the confidence to start their patients on basal therapy sooner and with greater ease," said Peter Simpson, senior vice president of innovation and sensor technology at Dexcom.

DexCom shares were down 0.28% in pre-market trading after closing at $60.17, up 2.87% on Tuesday.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DexCom Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu DexCom Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DexCom Inc. 51,65 -0,15% DexCom Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen