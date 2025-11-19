DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|
19.11.2025 15:00:14
FDA Clears Dexcom Smart Basal, First CGM-Integrated Basal Insulin Dosing Optimizer
(RTTNews) - DexCom, Inc. (DXCM) on Wednesday announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has cleared Dexcom Smart Basal, the first and only continuous glucose monitor (CGM)-integrated basal insulin dosing optimizer designed for adults with Type 2 diabetes using glargine U-100 long-acting insulin therapy.
The system uses data from the Dexcom G7 sensor and logged insulin doses to provide daily personalized recommendations for adjusting long-acting insulin, under the guidance of a healthcare provider. Dexcom Smart Basal will be available as part of the Dexcom G7 15-Day experience shortly after its U.S. launch.
"Dexcom Smart Basal is designed to remove barriers to insulin initiation-giving healthcare providers the confidence to start their patients on basal therapy sooner and with greater ease," said Peter Simpson, senior vice president of innovation and sensor technology at Dexcom.
DexCom shares were down 0.28% in pre-market trading after closing at $60.17, up 2.87% on Tuesday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.mehr Nachrichten
|
18.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.11.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DexCom Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|51,65
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.