FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
19.12.2025 07:52:03
FedEx-Aktie legt zu: Ergebnis übertrifft Erwartungen
Im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) verdiente der DHL-Konkurrent bereinigt 4,82 US-Dollar je Aktie und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Memphis (Tennessee) mitteilte. Das und auch das Umsatzplus von rund 7 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar überraschte Experten positiv. Zudem erhöhte FedEx-Chef Raj Subramaniam das untere Ende der Prognosespanne für den bereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr und hält nun 17,80 bis 19,00 Dollar für realistisch. Vorher lag die Untergrenze bei 17,20 Dollar.
Die FedEx-Aktie legt im nachbörslichen US-Handel leichte 0,07 Prozent auf 287,33 Dollar zu.
MEMPHIS (dpa-AFX)
Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
