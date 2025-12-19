FedEx Aktie

245,00EUR 3,40EUR 1,41%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 08:29:57

FedEx Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die FedEx-Aktie dürfte ihre jüngsten Kursgewinne fortsetzen, da der Logistikkonzern ein unerwartet gutes Quartal verzeichnet und die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben habe, schrieb Brandon Oglenski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der planmäßigen Ausgliederung des Frachtgeschäfts und der bis ins Kalenderjahr 2026 andauernden Netzwerk-Konsolidierung sieht er in der Aktie erhebliches langfristiges Wertpotenzial./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 287,12 		Abst. Kursziel*:
25,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 287,12 		Abst. Kursziel aktuell:
25,38%
Analyst Name::
Brandon Oglenski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.mehr Nachrichten