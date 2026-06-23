FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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23.06.2026 22:35:06
FedEx Stock Slips On Q4 Results (CORRECTED)
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Nachrichten zu FedEx Corp.
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07:05
|FedEx punktet mit starkem Quartal und positiver Jahresprognose - Aktie fällt dennoch (dpa-AFX)
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18.06.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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11.06.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.06.26
|Erste Schätzungen: FedEx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.06.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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01.06.26
|Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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01.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)