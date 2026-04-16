FedEx Aktie
|321,80EUR
|13,20EUR
|4,28%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der verkündete Abschied des Finanzchefs habe kaum Befürchtungen ausgelöst, aber doch einige Fragen aufgeworfen, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Investorenveranstaltungen. Insgesamt hätten die jüngste Entwicklung und ein kluger Ausblick die Aktien von Fedex wieder für viele Anleger interessant gemacht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 432,00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 364,92
Abst. Kursziel*:
18,38%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 378,85
Abst. Kursziel aktuell:
14,03%
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
KGV*:
-
Analysen zu FedEx Corp.
|07:28
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
