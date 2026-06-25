FedEx Aktie
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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 445 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Quartalszahlen und Ausblick seien angesichts der Bilanzierungs-Umstellung auf das Kalenderjahr sowie des Börsengangs des abgespaltenen Frachtgeschäfts etwas schwierig einzuordnen, schrieb Thomas Wadewitz in seinem Rückblick vom Mittwoch. Der Logistikkonzern erwarte aber für den Übergangszeitraum Juni bis Dezember eine stärkere operative Ergebnisentwicklung (Ebit). Das Ergebnis je Aktie (EPS) solle in diesem Zeitraum rund 65 Prozent des Jahresziels erreichen. Wegen der Abspaltung des Frachtgeschäfts senkte Wadewitz seine EPS-Prognosen. Der positive Anlagehintergrund habe aber Bestand./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 02:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
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Unternehmen:
FedEx Corp.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 350,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 316,83
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Abst. Kursziel*:
10,47%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 316,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
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KGV*:
-
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