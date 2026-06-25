FedEx Aktie

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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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25.06.2026 12:33:35

FedEx Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 316,83 		Abst. Kursziel*:
13,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 316,83 		Abst. Kursziel aktuell:
13,63%
Analyst Name::
Stephanie Moore 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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