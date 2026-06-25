FedEx Aktie
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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 360,00
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 316,83
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Abst. Kursziel*:
13,63%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 316,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,63%
|
Analyst Name::
Stephanie Moore
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KGV*:
-
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