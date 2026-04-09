FedEx Aktie

318,30EUR -0,70EUR -0,22%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 08:39:16

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex nach dem ersten "FedEx Freight"-Investorentag mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck schrieb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass er sich ein besseres Bild von den Fortschritten zur Ausgliederung des Geschäfts am 1. Juni habe machen können. Die Präsentationen und die Fragerunde mit dem Management seien ein solider Einstieg gewesen, um den bisherigen Fortschritt und die mittelfristigen Finanzziele zu verstehen, die in einem stärkeren Frachtmarkt konservativ sein könnten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 432,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 373,43 		Abst. Kursziel*:
15,68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 373,43 		Abst. Kursziel aktuell:
15,68%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

mehr Analysen
08:39 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 FedEx Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 FedEx Buy UBS AG
20.03.26 FedEx Overweight Barclays Capital
20.03.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FedEx Corp. 318,50 -0,16% FedEx Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

10:09 OMV Barclays Capital
09:43 Commerzbank Halten DZ BANK
09:33 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Buy Deutsche Bank AG
09:02 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
08:56 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
08:55 RENK Kaufen DZ BANK
08:49 Valeo Neutral UBS AG
08:49 Continental Buy UBS AG
08:49 Michelin Neutral UBS AG
08:49 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:39 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:30 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 AUMOVIO Buy UBS AG
08:19 Schaeffler Sell UBS AG
08:18 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 Volkswagen Neutral UBS AG
08:11 Porsche vz. Neutral UBS AG
08:11 Renault Sell UBS AG
08:11 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
08:10 Stellantis Buy UBS AG
08:10 BMW Neutral UBS AG
07:41 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 ING Group Buy UBS AG
07:28 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:14 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07:10 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:09 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 ams-OSRAM Buy UBS AG
06:51 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Unilever Kaufen DZ BANK
08.04.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.04.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
08.04.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 BAWAG buy UBS AG
08.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
08.04.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
08.04.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
08.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen