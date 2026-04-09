FedEx Aktie
|318,30EUR
|-0,70EUR
|-0,22%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex nach dem ersten "FedEx Freight"-Investorentag mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck schrieb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass er sich ein besseres Bild von den Fortschritten zur Ausgliederung des Geschäfts am 1. Juni habe machen können. Die Präsentationen und die Fragerunde mit dem Management seien ein solider Einstieg gewesen, um den bisherigen Fortschritt und die mittelfristigen Finanzziele zu verstehen, die in einem stärkeren Frachtmarkt konservativ sein könnten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 21:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 432,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 373,43
|
Abst. Kursziel*:
15,68%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 373,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,68%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
02.04.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.03.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.03.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
20.03.26
|FedEx-Aktie überzeugt: Umbaufortschritte treiben Ergebnisse nach oben (dpa-AFX)
|
20.03.26
|ROUNDUP 2/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
20.03.26
|ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
20.03.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 432 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
19.03.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu FedEx Corp.
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|OMV
|Barclays Capital
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Valeo Neutral
|UBS AG
|08:49
|Continental Buy
|UBS AG
|08:49
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.