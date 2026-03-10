NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex deutlich angehoben von 294 auf 424 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Brian Ossenbeck sieht die Aktien des Logistikkonzerns vor den Quartalszahlen am 19. März positiv, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Die Marktschätzungen für 2026 hätten moderat Luft nach oben. Seine angehobenen Prognosen und das neue Kursziel spiegelten die jüngste Kursbewegung sowie die gestiegene Branchenbewertung wider. Ossenbeck ist optimistischer für weitere Kursgewinne, falls die derzeitigen Unternehmensinitiativen Erfolg haben./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.