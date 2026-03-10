FedEx Aktie

310,80EUR 1,65EUR 0,53%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 13:25:36

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex deutlich angehoben von 294 auf 424 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Brian Ossenbeck sieht die Aktien des Logistikkonzerns vor den Quartalszahlen am 19. März positiv, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Die Marktschätzungen für 2026 hätten moderat Luft nach oben. Seine angehobenen Prognosen und das neue Kursziel spiegelten die jüngste Kursbewegung sowie die gestiegene Branchenbewertung wider. Ossenbeck ist optimistischer für weitere Kursgewinne, falls die derzeitigen Unternehmensinitiativen Erfolg haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 424,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 361,10 		Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 361,95 		Abst. Kursziel aktuell:
17,14%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

mehr Nachrichten