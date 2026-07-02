FedEx Aktie
|272,60EUR
|-3,30EUR
|-1,20%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex angesichts des Verkaufs der Supply-Chain-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Der Schritt spiegele den stärkeren Fokus des US-Logistikkonzerns auf das Kerngeschäft mit Paketen wider, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 350,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 313,54
|
Abst. Kursziel*:
11,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 311,89
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
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|16.04.26
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|09.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|273,50
|-0,87%
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