Ferrari Aktie

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

Unter Druck 08.12.2025 10:12:39

Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel

Ferrari-Aktie sind am Montag unter Druck geraten.

Die Aktien von Ferrari sind mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro zeitweise an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.

Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.

Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro.

/mis/stw/zb

MAILAND (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Tiago Hora / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen

27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 331,40 -1,69% Ferrari N.V.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

