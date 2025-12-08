Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|Unter Druck
|
08.12.2025 10:12:39
Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel
Die Aktien von Ferrari sind mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro zeitweise an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.
Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.
Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro.
/mis/stw/zb
MAILAND (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: Tiago Hora / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|331,40
|-1,69%
