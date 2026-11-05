Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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05.11.2026 17:43:02
Figma: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Figma (NYSE:FIG) announced revenue of $391 million, up 43% year over year. As AI makes code easier to write, management says value is shifting toward design.
Three things management said stand out.
Software development is shifting as automated coding tools become widespread, placing higher strategic value on front-end design platforms.
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03.11.26
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20.10.26
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05.08.26
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21.07.26
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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