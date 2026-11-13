FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
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13.11.2026 05:29:42
FirstEnergy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, FirstEnergy (NYSE:FE) announced that contracted and pipelined data center power demand jumped nearly 60% since year-end. Heavy power users are knocking on the door, giving the electric utility a long runway to build regulated poles and wires. When grid expansion accelerates, investors get durable growth in rate base, which represents the total value of property on which the utility earns an approved financial return.
Three takeaways from the call explain how this demand shapes the business.
Data centers need massive amounts of reliable electricity, and tech companies are securing grid capacity years in advance. West Virginia pipeline demand expanded sixfold to nearly 6 gigawatts, which represents 6 billion watts of electrical power capacity.
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