flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Fusion
|
29.08.2025 16:51:38
flatexDEGIRO-Aktie fällt: Muttergesellschaft übernimmt hauseigene Bank von flatexDEGIRO
Der Schritt solle die Organisationsstruktur vereinfachen und Effizienzsteigerungen ermöglichen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Die Umsetzung sei für das Jahr 2026 angestrebt, wenn der Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden zustimmen und die Muttergesellschaft die notwendige Banklizenz erhalte. Die strategische und operative Ausrichtung von flatexDEGIRO bleibe bestehen, hieß es weiter.
Die flatexDEGIRO-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,23 Prozent tiefer bei 28,00 Euro.
/stw/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentieren sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.