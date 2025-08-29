flatexDEGIRO Aktie

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

29.08.2025

flatexDEGIRO-Aktie fällt: Muttergesellschaft übernimmt hauseigene Bank von flatexDEGIRO

Der Online-Broker flatexDEGIRO will seine konzerneigene flatexDEGIRO Bank mit der Muttergesellschaft verschmelzen.

Der Schritt solle die Organisationsstruktur vereinfachen und Effizienzsteigerungen ermöglichen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Die Umsetzung sei für das Jahr 2026 angestrebt, wenn der Aufsichtsrat und die Aufsichtsbehörden zustimmen und die Muttergesellschaft die notwendige Banklizenz erhalte. Die strategische und operative Ausrichtung von flatexDEGIRO bleibe bestehen, hieß es weiter.

Die flatexDEGIRO-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,23 Prozent tiefer bei 28,00 Euro.

/stw/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

06.08.25 flatexDEGIRO Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.07.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
15.07.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.25 flatexDEGIRO Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
