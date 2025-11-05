flatexDEGIRO Aktie
|33,26EUR
|0,58EUR
|1,77%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Handelsaktivitäten im Oktober hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch. Dies treibe die Gewinnerwartungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,98 €
|
Abst. Kursziel*:
15,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
|12:17
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
