22.10.2025 11:08:23

flatexDEGIRO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe die operative Ergebniserwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend. Gelungen sei dies dank höherer Kommissionen und gesunkener Kosten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,58 € 		Abst. Kursziel*:
12,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
Analyst Name::
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:08 flatexDEGIRO Buy UBS AG
06:20 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
06.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
