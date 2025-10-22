flatexDEGIRO Aktie
|32,52EUR
|0,94EUR
|2,98%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe die operative Ergebniserwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend. Gelungen sei dies dank höherer Kommissionen und gesunkener Kosten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,58 €
|
Abst. Kursziel*:
12,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
