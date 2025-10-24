flatexDEGIRO Aktie
|33,04EUR
|-0,12EUR
|-0,36%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei gut positioniert, um trotz zunehmenden Wettbewerbs in Deutschland seine Marktanteile zu behalten. Ungeachtet des starken Kursanstiegs habe die Bewertung noch Luft nach oben. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,92 €
|
Abst. Kursziel*:
21,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten
|
10:04
|MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.10.25
|EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.10.25
|EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.10.25
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
22.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert mittags (finanzen.at)
Analysen zu flatexDEGIRO AGmehr Analysen
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|33,18
|0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11:33
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|11:16
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|11:16
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:15
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:12
|RWE Buy
|UBS AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:05
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|07:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)