WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,26 € 		Abst. Kursziel*:
8,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

