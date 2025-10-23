FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajx



