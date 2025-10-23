flatexDEGIRO Aktie
|32,32EUR
|0,24EUR
|0,75%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
23.10.2025 10:36:07
flatexDEGIRO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei dem Online-Broker baue sich Dynamik auf, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf die jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,26 €
|
Abst. Kursziel*:
8,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
