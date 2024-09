Flughafen Wien-Aktie unbewegt: Bauphase für größtes Hotel Niederösterreichs beginnt am Flughafen Wien

Das Vienna House Easy by Wyndham wird vom Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group errichtet und von der Berliner HR Group geführt werden. Die Bauphase für die Herberge startete nun, am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich.

Errichtet wird das Vienna House Easy - es soll das viertgrößte Hotel in Österreich werden - an der B9 in Richtung Schwechat, neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafens Wien. Geboten werden sollen eine Kombination von Economy mit Lifestyle samt attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach der Fertigstellung wird die Herberge das europaweit größte Hotel in Holzbauweise sein, hieß es in einer Aussendung.

Die Zimmer-Kapazität am Airport erhöht sich nach der Inbetriebnahme auf mehr als 1.400. "Die Nachfrage dafür ist sehr groß", betonte Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner. "Es entstehen neue moderne Übernachtungsmöglichkeiten, zusätzliche Arbeitsplätze und wertvolle wirtschaftliche Impulse für die Region", konstatierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Nachdem die Flughafen Wien-Aktie im heimischen Börsenhandel zeitweise mit roten Vorzeichen gehandelt wurde, schloss das Papier den Handel unbewegt bei 54,40 Euro ab.

