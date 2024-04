Flughafen Wien hat im ersten Quartal einen Passagierzuwachs verzeichnet - Flughafen Wien-Aktie unbewegt

Die Flughafen-Wien-Gruppe mit den Airports in Wien, Malta und Kosice hat einen starken Winter hinter sich.

Im ersten Quartal 2024 erhöhte sich das Passagieraufkommen auf diesen drei Standorten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 14 Prozent auf 7,6 Millionen Reisende, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Allein am Flughafen Wien wurden rund 5,9 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus von elf Prozent.

Bei den Lokalpassagieren legte der heimische Flughafen um 12,7 Prozent auf rund 4,7 Millionen Passagiere zu. Bei den Transferpassagieren wurde ein Plus von 4,6 Prozent auf rund 1,2 Millionen Reisende verzeichnet. Die Flugbewegungen nahmen um 6,5 Prozent auf 46.294 Starts und Landungen zu. Das Frachtaufkommen erhöhte sich im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 68.058 Tonnen.

Der Flughafen Wien kündigte unterdessen noch mehr Reisemöglichkeiten zwischen China und Österreich an. Die China Eastern Airlines fliegen ab 22. Juni zwischen Wien und der chinesischen Metropole Shanghai. Betrieben werde die neue Flugverbindung dreimal wöchentlich und ganzjährig mit einem Airbus A330-200, hieß es weiter.

Die Flughafen Wien-Aktie notierte am Donnerstag im Wiener Handel letztendlich unverändert bei 51,00 Euro.

hel/sag

(APA)