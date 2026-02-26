Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 23:01:39

Flutter Entertainment Posts Loss In Q4

(RTTNews) - Flutter Entertainment (FLUT, FLTR.L) Thursday reported a fourth-quarter net loss of $8 million or $0.05 per share, compared to net income of $81 million or $0.45 per share last year.

Adjusted earnings per share for the quarter were $1.74, compared to $2.94 last year.

Revenues were $4.437 billion, compared to $3.792 billion last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flutter Entertainment

mehr Nachrichten