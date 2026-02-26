Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
26.02.2026 23:01:39
Flutter Entertainment Posts Loss In Q4
(RTTNews) - Flutter Entertainment (FLUT, FLTR.L) Thursday reported a fourth-quarter net loss of $8 million or $0.05 per share, compared to net income of $81 million or $0.45 per share last year.
Adjusted earnings per share for the quarter were $1.74, compared to $2.94 last year.
Revenues were $4.437 billion, compared to $3.792 billion last year.
