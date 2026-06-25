Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.06.2026 16:32:00
Forget SpaceX. I'm Loading Up on This Genius Artificial Intelligence (AI) Stock Instead.
Space Exploration Technologies, better known as SpaceX, may have captured the attention of many investors, but I think several stocks are far better investments today. One of the best may be sitting right under investors' noses.Although it's the largest company in the world, I think Nvidia (NASDAQ: NVDA) is a far better buy, especially if 2027's artificial intelligence (AI) spending dwarfs 2026's figures. Investors are already seeing signs of this happening.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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