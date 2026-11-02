Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
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02.11.2026 14:09:31
Fox Corporation Q1 Income Rises
(RTTNews) - Fox Corporation (FOXA) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $943 million, or $2.20 per share. This compares with $599 million, or $1.32 per share, last year.
Excluding items, Fox Corporation reported adjusted earnings of $1.085 billion or $2.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.3% to $4.571 billion from $3.738 billion last year.
Fox Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $943 Mln. vs. $599 Mln. last year. -EPS: $2.20 vs. $1.32 last year. -Revenue: $4.571 Bln vs. $3.738 Bln last year.
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|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|56,20
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