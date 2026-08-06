Fox Corporation Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Fox Corporation (FOXA) announced a profit for fourth quarter of $691 million

The company's earnings totaled $691 million, or $1.61 per share. This compares with $717 million, or $1.57 per share, last year.

Excluding items, Fox Corporation reported adjusted earnings of $765 million or $1.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 28.1% to $4.212 billion from $3.287 billion last year.

Fox Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $691 Mln. vs. $717 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $1.57 last year. -Revenue: $4.212 Bln vs. $3.287 Bln last year.