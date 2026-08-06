Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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06.08.2026 14:11:18
Fox Corporation Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Fox Corporation (FOXA) announced a profit for fourth quarter of $691 million
The company's earnings totaled $691 million, or $1.61 per share. This compares with $717 million, or $1.57 per share, last year.
Excluding items, Fox Corporation reported adjusted earnings of $765 million or $1.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.1% to $4.212 billion from $3.287 billion last year.
Fox Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $691 Mln. vs. $717 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $1.57 last year. -Revenue: $4.212 Bln vs. $3.287 Bln last year.
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|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|55,39
|3,24%
|Fox Corp B
|49,20
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