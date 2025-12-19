SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
19.12.2025 22:31:20
France court rejects request to suspend Shein
The French government aimed to suspend Shein after child-like sex dolls and other illicit items were found on the platform. The site instead has been ordered to implement age-verification measures.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
