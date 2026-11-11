Franco-Nevada Aktie

Franco-Nevada ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 23:56:00

Franco-Nevada Q3 Profit Rises 38%

(RTTNews) - Franco-Nevada Corporation (FNV) reported higher third-quarter earnings and revenue, driven by stronger gold and oil prices, and said it was tracking toward the midpoint of its 2026 annual guidance.

Net income for the third quarter increased to $395.5 million, or $2.05 per share, from $287.5 million, or $1.49 per share, in the prior-year quarter.

Revenue rose 13% to $549.3 million from $487.7 million a year earlier.

Gold and oil prices boosted revenue, partly offsetting lower precious metal deliveries. The company sold 130,435 gold equivalent ounces, down 6% from 138,772 ounces in the year-ago quarter. Revenue from precious metal assets totaled $462.2 million, compared with $416.5 million, while diversified assets generated $86.8 million, up from $67.1 million.

Adjusted net income, a non-GAAP measure, increased 33% to $364.5 million, or $1.89 per share, from $275 million, or $1.43 per share.

Franco-Nevada narrowed its 2026 guidance range for total gold equivalent ounce sales to 525,000 to 555,000 ounces, from its earlier range of 510,000 to 570,000 ounces.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Franco-Nevada Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Franco-Nevada Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Franco-Nevada Corp 223,60 -2,40% Franco-Nevada Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen