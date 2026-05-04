FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
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04.05.2026 22:26:39
FreightCar America, Inc. Q1 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for FreightCar America, Inc. (RAIL):
Earnings: $41,649 million in Q1 vs. $50.448 million in the same period last year. EPS: $1.15 in Q1 vs. $1.52 in the same period last year. Excluding items, FreightCar America, Inc. reported adjusted earnings of -$0.479 million or -$0.04 per share for the period.
Revenue: $64.308 million in Q1 vs. $96.290 million in the same period last year.
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