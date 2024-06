Freitagshandel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

Am Freitag sank der DAX via XETRA letztendlich um 0,52 Prozent auf 18 555,39 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,803 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,019 Prozent leichter bei 18 649,08 Punkten, nach 18 652,67 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 424,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 649,08 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,279 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, betrug der DAX-Kurs 18 430,05 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, wies der DAX einen Wert von 17 842,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, bewegte sich der DAX bei 15 960,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,68 Prozent auf 38,01 EUR), Covestro (+ 2,54 Prozent auf 48,40 EUR), Commerzbank (+ 1,90 Prozent auf 15,58 EUR), Beiersdorf (+ 1,47 Prozent auf 145,05 EUR) und Brenntag SE (+ 0,65 Prozent auf 65,18 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-7,23 Prozent auf 26,68 EUR), Daimler Truck (-4,24 Prozent auf 38,38 EUR), Zalando (-3,02 Prozent auf 23,42 EUR), Sartorius vz (-2,36 Prozent auf 244,00 EUR) und RWE (-1,98 Prozent auf 34,18 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 680 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 200,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 8,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at