Freitagshandel in Frankfurt: MDAX fällt mittags

Um 12:10 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 1,11 Prozent auf 26 917,28 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 257,076 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,335 Prozent auf 27 128,43 Punkte an der Kurstafel, nach 27 219,71 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 911,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 128,64 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,244 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.11.2023, einen Stand von 26 135,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, stand der MDAX noch bei 26 536,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 105,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell United Internet (+ 1,42 Prozent auf 22,78 EUR), Evonik (+ 0,33 Prozent auf 18,47 EUR), Aroundtown SA (+ 0,25 Prozent auf 2,38 EUR), K+S (+ 0,24 Prozent auf 14,52 EUR) und Aurubis (+ 0,24 Prozent auf 76,24 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil PUMA SE (-5,77 Prozent auf 50,66 EUR), Delivery Hero (-5,75 Prozent auf 24,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,03 Prozent auf 128,45 EUR), Jungheinrich (-2,86 Prozent auf 33,24 EUR) und EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 20,66 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 093 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,862 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index bietet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

