Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Mit Swissport Losch
|
27.10.2025 16:24:40
Lufthansa übernimmt Abfertigung am Flughafen München - Aktie reagiert schwächer
Die rund 600 Beschäftigten von Swissport Losch sollen zu den Konditionen des Branchentarifvertrags langfristig übernommen werden. Die meisten Flüge der Lufthansa werden aber auch weiterhin von der größeren Abfertigungsgesellschaft Aeroground betreut, einer 100-prozentigen Tochter der Flughafen München GmbH, die auch andere Airlines als Kunden hat.
Zu den Bodenverkehrsdiensten zählen unter anderem das Beladen, Säubern und Tanken der Flugzeuge. Nach EU-Vorgaben müssen an großen Flughäfen immer mindestens zwei Abfertiger in Konkurrenz stehen. Grundsätzlich können aber auch die Airlines für die Versorgung ihrer eigenen Flugzeuge sorgen.
Via XETRA geben die Papiere zum Wochenauftakt zeitweise um 0,98 Prozent nach auf 6,87 Euro.
/ceb/DP/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
