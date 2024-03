Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün

Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag kletterte der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 26 629,89 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 245,904 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent tiefer bei 26 471,61 Punkten in den Handel, nach 26 473,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 376,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 687,52 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,11 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 099,76 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.12.2023, den Wert von 26 943,60 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 26 864,77 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 0,777 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 7,10 Prozent auf 37,10 EUR), Jungheinrich (+ 5,43 Prozent auf 34,96 EUR), Nemetschek SE (+ 3,45 Prozent auf 89,94 EUR), LEG Immobilien (+ 3,42 Prozent auf 78,00 EUR) und Nordex (+ 2,42 Prozent auf 12,28 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aroundtown SA (-10,95 Prozent auf 1,70 EUR), LANXESS (-3,14 Prozent auf 25,00 EUR), HelloFresh (-3,08 Prozent auf 6,61 EUR), HUGO BOSS (-2,04 Prozent auf 51,84 EUR) und AIXTRON SE (-1,80 Prozent auf 25,68 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 391 069 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 18,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

