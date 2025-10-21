HelloFresh Aktie

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

21.10.2025 06:29:43

HelloFresh Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb ging am Montagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Kaufempfehlung ein. Er habe mehr Zustimmung erhalten als erwartet - gerade auch von einigen Pessimisten. Trotz seiner Empfehlung Anfang Oktober hält Barnet-Lamb das zweite Halbjahr für nicht so entscheidend. Er will allerdings lieber etwas zu früh an Bord sein als zu spät./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,07 € 		Abst. Kursziel*:
52,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,56%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

