HelloFresh Aktie
|7,13EUR
|0,04EUR
|0,54%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb ging am Montagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Kaufempfehlung ein. Er habe mehr Zustimmung erhalten als erwartet - gerade auch von einigen Pessimisten. Trotz seiner Empfehlung Anfang Oktober hält Barnet-Lamb das zweite Halbjahr für nicht so entscheidend. Er will allerdings lieber etwas zu früh an Bord sein als zu spät./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,07 €
|
Abst. Kursziel*:
52,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,56%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
07:45
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro (dpa-AFX)
|
20.10.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.10.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
20.10.25