Freitagshandel in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus

Der Dow Jones gewann zum Handelsende an Wert.

Zum Handelsschluss legte der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,39 Prozent auf 41 317,43 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 15,655 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,405 Prozent höher bei 40 918,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 40 752,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 41 386,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40 960,42 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2,85 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 02.04.2025, den Wert von 42 225,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 544,66 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 02.05.2024, bei 38 225,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2,54 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 3,22 Prozent auf 58,59 USD), Caterpillar (+ 3,10 Prozent auf 323,68 USD), American Express (+ 3,09 Prozent auf 276,85 USD), 3M (+ 3,03 Prozent auf 142,08 USD) und NVIDIA (+ 2,59 Prozent auf 114,50 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Apple (-3,74 Prozent auf 205,35 USD), Amgen (-0,90 Prozent auf 281,22 USD), McDonalds (-0,54 Prozent auf 311,96 USD), UnitedHealth (-0,19 Prozent auf 399,92 USD) und Amazon (-0,12 Prozent auf 189,98 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43 245 844 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,25 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at