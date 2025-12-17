Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 48 362,72 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,823 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,553 Prozent stärker bei 48 380,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 48 114,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 363,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 128,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,477 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 590,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 018,32 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 43 449,90 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 14,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 1,67 Prozent auf 147,64 USD), Salesforce (+ 1,27 Prozent auf 258,16 USD), Boeing (+ 0,98 Prozent auf 208,74 USD), Chevron (+ 0,96 Prozent auf 148,16 USD) und Goldman Sachs (+ 0,85 Prozent auf 886,61 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2,06 Prozent auf 174,06 USD), Nike (-1,22 Prozent auf 66,30 USD), UnitedHealth (-0,79 Prozent auf 331,55 USD), Caterpillar (-0,49 Prozent auf 586,03 USD) und Walt Disney (-0,32 Prozent auf 111,26 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 313 268 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

