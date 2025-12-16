Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag schwächer

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,48 Prozent auf 48 184,46 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,892 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,367 Prozent auf 48 594,36 Punkte an der Kurstafel, nach 48 416,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 48 452,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 113,66 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 47 147,48 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 757,90 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 43 717,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 13,66 Prozent zu Buche. Bei 48 886,86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 1,42 Prozent auf 112,06 USD), Boeing (+ 1,13 Prozent auf 207,83 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 146,48 USD), Caterpillar (+ 0,34 Prozent auf 591,76 USD) und Amazon (+ 0,08 Prozent auf 222,72 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Merck (-2,30 Prozent auf 97,95 USD), IBM (-2,08 Prozent auf 302,24 USD), Johnson Johnson (-1,83 Prozent auf 210,26 USD), Chevron (-1,76 Prozent auf 147,17 USD) und JPMorgan Chase (-1,62 Prozent auf 314,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 045 504 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,619 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

