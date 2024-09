Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

So performte der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche letztendlich.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent auf 20 008,62 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,158 Prozent auf 20 147,27 Punkte an der Kurstafel, nach 20 115,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 152,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 964,13 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,806 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19 581,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 789,03 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 14 580,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 20,94 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 5,03 Prozent auf 39,90 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,62 Prozent auf 135,38 USD), Super Micro Computer (+ 4,31 Prozent auf 419,74 USD), Lululemon Athletica (+ 4,16 Prozent auf 280,01 USD) und Baker Hughes (+ 4,06 Prozent auf 36,18 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Marvell Technology (-3,35 Prozent auf 70,99 USD), Broadcom (-3,03 Prozent auf 172,69 USD), Intuit (-2,80 Prozent auf 619,03 USD), KLA-Tencor (-2,75 Prozent auf 782,40 USD) und PayPal (-2,75 Prozent auf 77,88 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 703 092 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,088 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,27 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at