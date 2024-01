Freitagshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent auf 1 730,32 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 1 730,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 729,95 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 731,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 729,04 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 2,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 1 709,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 521,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 1 677,57 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,950 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 733,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,68 Prozent auf 45,35 EUR), Semperit (+ 1,62 Prozent auf 15,06 EUR), OMV (+ 1,25 Prozent auf 39,72 EUR), Frequentis (+ 1,09 Prozent auf 27,70 EUR) und Lenzing (+ 1,00 Prozent auf 30,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-1,61 Prozent auf 7,93 EUR), FACC (-1,05 Prozent auf 5,68 EUR), CA Immobilien (-0,67 Prozent auf 29,80 EUR), Erste Group Bank (-0,65 Prozent auf 39,71 EUR) und Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,65 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 21 607 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,108 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Semperit-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

