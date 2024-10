Freitagshandel in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime

Am Freitag notiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent fester bei 1 784,77 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent schwächer bei 1 769,58 Punkten, nach 1 769,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 786,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 768,21 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der ATX Prime mit 1 794,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 836,64 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wies der ATX Prime 1 521,50 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 2,29 Prozent auf 33,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,18 Prozent auf 28,15 EUR), voestalpine (+ 2,09 Prozent auf 20,06 EUR), Raiffeisen (+ 1,72 Prozent auf 18,31 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,58 Prozent auf 83,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,00 Prozent auf 7,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,21 Prozent auf 7,28 EUR), Polytec (-2,69 Prozent auf 2,53 EUR), CA Immobilien (-1,23 Prozent auf 24,10 EUR) und ZUMTOBEL (-1,08 Prozent auf 5,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 109 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at