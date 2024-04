Freitagshandel in Wien: So steht der ATX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Nachmittag.

Am Freitag sinkt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,64 Prozent auf 3 549,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,127 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 571,94 Punkten, nach 3 571,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 544,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 571,94 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,359 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 05.03.2024, den Wert von 3 370,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der ATX auf 3 430,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der ATX einen Wert von 3 169,72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 577,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,20 Prozent auf 45,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,22 Prozent auf 44,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,05 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 22,75 EUR) und Telekom Austria (-0,13 Prozent auf 7,72 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,17 Prozent auf 18,61 EUR), Raiffeisen (-2,67 Prozent auf 18,62 EUR), CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 31,44 EUR), Wienerberger (-1,56 Prozent auf 32,84 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,40 Prozent auf 112,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 169 935 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,686 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at