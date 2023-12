Freitagshandel in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus

Am Freitag klettert der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,54 Prozent auf 10 912,86 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,216 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,316 Prozent höher bei 10 888,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 883,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 919,18 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,479 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 01.11.2023, einen Stand von 10 503,89 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 11 075,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, stand der SMI bei 11 238,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0,599 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,27 Prozent auf 86,20 CHF), Roche (+ 1,10 Prozent auf 238,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 35,09 CHF), Richemont (+ 0,92 Prozent auf 110,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,89 Prozent auf 565,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-0,83 Prozent auf 335,60 CHF), Geberit (-0,82 Prozent auf 485,40 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 1 144,50 CHF), Sika (-0,63 Prozent auf 235,70 CHF) und Swiss Re (-0,58 Prozent auf 102,65 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 390 888 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 268,957 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at