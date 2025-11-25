Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0,94 Prozent fester bei 12 772,55 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,458 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,152 Prozent stärker bei 12 673,38 Punkten, nach 12 654,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 618,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 12 773,81 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 12 568,18 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 12 206,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der SMI bei 11 678,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,88 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 3,92 Prozent auf 157,85 CHF), Holcim (+ 3,21 Prozent auf 74,58 CHF), Alcon (+ 3,18 Prozent auf 63,54 CHF), Richemont (+ 1,68 Prozent auf 169,30 CHF) und UBS (+ 1,68 Prozent auf 30,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,93 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 90,24 CHF), Givaudan (-0,27 Prozent auf 3 333,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 55,76 CHF) und Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 928,60 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 485 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at