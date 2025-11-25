Zurich Insurance Aktie

SMI-Kursentwicklung 25.11.2025 17:58:41

Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Der SMI stieg am Abend.

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0,94 Prozent fester bei 12 772,55 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,458 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,152 Prozent stärker bei 12 673,38 Punkten, nach 12 654,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 618,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 12 773,81 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 12 568,18 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 12 206,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der SMI bei 11 678,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,88 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 3,92 Prozent auf 157,85 CHF), Holcim (+ 3,21 Prozent auf 74,58 CHF), Alcon (+ 3,18 Prozent auf 63,54 CHF), Richemont (+ 1,68 Prozent auf 169,30 CHF) und UBS (+ 1,68 Prozent auf 30,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,93 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 90,24 CHF), Givaudan (-0,27 Prozent auf 3 333,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 55,76 CHF) und Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 928,60 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 485 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen

19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,30 1,38% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,82 0,26% Alcon AG
Givaudan AG 3 591,00 0,81% Givaudan AG
Holcim AG 79,82 0,53% Holcim AG
Logitech S.A. 97,12 0,14% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,10 -0,14% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 997,00 0,50% Partners Group AG
Richemont 181,40 1,06% Richemont
Roche AG (Genussschein) 314,90 0,41% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 170,35 1,10% Sika AG
Swiss Re AG 149,95 0,94% Swiss Re AG
UBS 32,48 0,84% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,60 0,72% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 819,99 0,38%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

