Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Freitag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,29 Prozent leichter bei 11 931,70 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,269 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,678 Prozent auf 11 885,62 Punkte an der Kurstafel, nach 11 966,75 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 942,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 11 857,09 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,895 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 370,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 11 496,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, lag der SMI bei 11 383,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 0,98 Prozent auf 80,24 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 630,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,86 Prozent auf 245,80 CHF), UBS (+ 0,79 Prozent auf 28,16 CHF) und Richemont (+ 0,77 Prozent auf 143,35 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Partners Group (-2,03 Prozent auf 1 233,50 CHF), Novartis (-1,11 Prozent auf 91,74 CHF), Sonova (-1,04 Prozent auf 294,20 CHF), Nestlé (-0,94 Prozent auf 92,42 CHF) und Alcon (-0,89 Prozent auf 82,02 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 136 324 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,21 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

